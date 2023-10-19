اللجنة الأولمبية تعلن عودة حسام المندوه لانتخابات نادي الزمالك (مستند)

أيدت اللجنة الأولمبية المصرية، استمرار حسام المندوه ضمن قائمة المرشحين في انتخابات نادي الزمالك على مقعد أمين الصندوق، وهي الانتخابات التي تجرى غدًا الجمعة، لتشكيل مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء من الفترة 2023 حتى 2027.

كانت المحكمة استبعدت حسام المندوه، لأن الدستور الخاص بمجلس النواب ينص على التفرغ وترشحه على أمانة الصندوق يتنافى مع ذلك الأمر.

وأعلنت اللجنة الأولمبية في خطاب رسمي عودة حسام المندوه لانتخابات الزمالك، وقالت في نص الخطاب: إيماءً إلى الكتاب المرسل بتاريخ اليوم 19-10-2023 بشأن الاستفسار عن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بما يستتبعه ذلك تحديد موقف القائمة النهائية السابق اعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية للمرشحين لانتخابات نادى الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إقامتها غدًا الجمعة، وما استجد بعد إيداع الإشكال المقام برقم جدول إشكالات الدعوى رقم 1270 لسنة 2023 من حسام المندوه الحسيني المرشح على منصب أمين الصندوق بالانتخابات اشكالات محكمة القاهرة الجديدة عن الحكم رقم 514 لسنة 78 قضاء إدارى السابق الإشارة إليه أمام الدائرة الرابعة إشكالات بالمحكمة المشار إليها، فإن اللجنة الأولمبية المصرية في ضوء اختصاصها المحدد بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمواثيق والمعايير الدولية لا زالت عند موقفها، مما سبق أن اعتمدته من الأسماء الواردة بالقائمة النهائية للمرشحين بانتخابات نادي الزمالك، والتي تضمنت اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجة الشهير بـ حسام المندوه الحسيني والوارد اسمه في المسلسل رقم (1) من المرشحين على منصب أمين الصندوق بالقائمة النهائية المشار إليها، وأنه بذلك من ضمن المرشحين على مقعد أمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك المزمع إجراءها غدًا الجمعة.

خطاب اللجنة الأولمبية بشأن عودة حسام المندوه لانتخابات الزمالك