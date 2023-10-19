مجلس جامعة المنوفية يعلن تأييده لقرارات رئيس الجمهورية تجاه الأوضاع الراهنة بالأراضى الفلسطينية

أعلن مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، اليوم الخميس، باسم جميع أبناء ومنسوبى الجامعة دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية أمن الدولة المصرية وتأييد قرارته تجاه المأساة الإنسانية والأوضاع الإقليمية الراهنة بالأراضى الفلسطينية.

كما أكد مجلس الجامعة فى بيانا لها، تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد كافة الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف المدنيين.

واختتم المجلس بيانه، قائلا: يدعم مجلس الجامعة كافة الاجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الصدد.