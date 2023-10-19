برلماني: الشعب الفلسطيني يرفض التهجير.. وعلى كل يهودي العودة من حيث آتى

أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد في مجلس النواب، أن فلسطين ستتحرر كما تحررت مصر من الاحتلال الانجليزي والحروب الصليبية، وكما تحررت ليبيا على يد عمر المختار ورفاقه، وسنقف جميعا صفا واحد في هذا الموقف العظيم.

وطالب داود في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، بتدريس الثقافة العسكرية في المدارس لأن العرب ليس في حاجة إلي مال أو رجال، ولا يمكن ان نتحدث عن دولة منزوعة السلاح ودولة لديها مفاعلات نووية.

ولفت داود إلى أن أمريكا قامت بدور عظيم تبيع أسلحة الدمار الشامل للعدو، وتتحدث عن إهداء 100 مليون دولار لأطفال الشهداء.. كيف يستقيم هذا؟.

وأكد النائب البرلماني، أن الفصائل الفلسطينية ترفض التهجير، وأنه علي كل يهودي ان يرحل الي كل بلد اتي منها لتتخلص فلسطين من كل عصابات الهجانه وغيرها.