نجمات الفن يشاركن في دعم الهلال الأحمر تضامنًا مع القضية الفلسطينية

شارك عدد كبير من نجوم الفن مع الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي فلسطين، من خلال توفير تبرعات طبية مواد غذائية بعد الأحداث المؤسفة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 3000 شهيد، ومن أبرز النجمات المشاركات هنا الزاهد، مايان السيد، هنادي مهنا، علا رشدي، هند عبدالحليم وآخرين.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تشارك مع الهلال الأحمر في دعم القضية الفلسطينية.

وقالت هنا: "بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد إيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعداتنا من أي وقت فات".

وتابعت: "لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري 15322 قسم التبرعات وتاخد صندوق من الهلال الأحمر المصري في مكان عملك وتخلّي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين وبكده تكون ساعدت كتير".

https://www.instagram.com/reel/Cyi_-wHK2J6/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==



فى حين شاركت الفنانة مايان السيد الجمهور بصورة من أمام جمعية الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع عدد من نجمات الفن أبرزهم هنادي مهنا، أية سماحة، علا رشدي، ركين سعد، هند عبدالحليم وآخرين.

وعلقت مايان قائلة: "النهاردة رحنا مقر الهلال الأحمر المصري واتعلمنا حاجات كتير عن طرق المساعدة وانتوا كمان تقدروا تساعدوا وتتبرعوا".

https://www.instagram.com/reel/CykkvpFgNtd/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==