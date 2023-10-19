"تعليم القاهرة": وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان تعقد اجتماعا موسعًا مع الإدارات التعليمية

عقدت الدكتورة كفاية محمد مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً بشأن مناقشة الخطة التنفيذية لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية.

واستهلت الدكتورة كفاية محمد الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، بعدها تم تقديم الشكر الى " مدير المديرية " على دعمه المستمر واهتمامه بترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

كما تقدمت بالشكر والتقدير إلى رؤساء الاقسام بالإدارات التعليمية على جهودهم المبذولة فى العام الماضي من اجل الارتقاء بالعملية التربوية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدة بنود :

▪︎الرؤية والرسالة لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وهى نشر ثقافة المواطنة ومبدأ المساواة لتحقيق العدالة فى المؤسسات التعليمية .

▪︎الهيكل التنظيمي للوحدة مما يسهم ذلك فى تنظيم العمل .

▪︎الغرض من إنشاء وحدة تكافؤ فرص وحقوق الإنسان هو تثبيت مبادئ المساواة والمواطنة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت الدكتورة/ كفاية محمد اهمية تعزيز كافة السبل لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا مثل (المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن) من فرصهم وحقوقهم الانسانية داخل مجتمعنا، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية الوطن.

▪︎مناقشة القرار الوزارى رقم (٣٥٤ ) بتاريخ ٢٠١٢/٩/١٢ والذى ينص على انشاء وحدة تكافؤ الفرص والتى تختص بنشر ثقافة المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان من خلال المناهج العلمية والتطبيقية وحصر مشكلات العاملين والعمل على حصول المرأة العاملة على جميع حقوقها وإزالة جميع المشكلات التى تواجهها

▪︎مناقشة أهداف واختصاصات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

▪︎عرض الخطة التنفيذية لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للعام الدارسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ومناقشة كافة بنودها.

وأسفرت هذه المناقشات عن بعض التوصيات والقرارات:

▪︎حصر مشكلات العاملين بالمدارس واقتراح الحلول الممكنة لها قدر المستطاع

▪︎الإلتزام بالقرار الوزارى (٣٥٤)لسنة ٢٠١٢ ومراعاة تنفيذه فى ضوء خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠.

▪︎الاهتمام بمبادرة (دوى) ونشر الوعى بالمبادرة وتفعيلها والأخذ فى الاعتبار عمل إحصاء لمبادرة (دوى).