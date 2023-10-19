غدا.. "التربية بالحب" ندوة أون لاين في مكتبة مصر الجديدة للطفل

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة بعنوان " التربية بالحب " ، اون لاين عبر منصة زوم في الساعة الثانية من ظهرغدا الجمعة.

وتهدف الندوة إلى تزويد الآباء بأدوات واستراتيجيات لتربية أبنائهم بالحب والحزم معا ، لتقوية علاقتهم بأطفالهم والأستمتاع بأكبر وقت ممكن أثناء التربية.

ويقول الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة دائما ما يكون صوب اعيننا الاطفال والنشء حرصين على ان نقدم لهم كل مايخص حياتهم الصحية سواء الجسدية اوالنفسية ، مما نجعل منهم في المستقبل رجال اصحاء اسوياء صالحين لحمل رايات التقدم والتنمية.

وأشار حلمي إلى أن الندوة تحاضر فيها الدكتورة ايمان ممتاز، أخصائى العلاقات الاسرية وتتناول موضوع التربية بالحب كعامل اساسى لتربية الاطفال فالطفل يحتاج إلى شخص يحبه من دون شروط، يحمّسه ويشجعه ويمنحه القوة، الحب هو أحد أهم الاحتياجات النفسية التي يحتاج إليها الطفل.

وتابع: الندوة يدور محاورها حول عدد من العناصر في مقدمتها كيف تكون التربية بالحب المقترنة بالشده والحزم؟ ماهى ادوات التربية الايجابية؟ كيف تربى طفلا متميزا؟ هل يشعر الطفل بالحب؟