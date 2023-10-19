مصطفى بكري: بوارج الغرب وصلت قبالة ساحل غزة من أجل قناة «بن جوريون»

قال النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس: “إن المخطط الدائر حاليا أكبر من قطاع غزة، وإلا فلماذا يأتي الأمريكان والألمان والإيطاليين ببوارجهم العسكرية قبالة ساحل غزة، القضية هي قناة بن جوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة، تنتهي في غضون 3 سنوات، مقدر لها 6 مليارات دولار سنويا للإضرار بقناة السويس، كمشروع مقابل لطريق الحرير، المخطط هو تفريغ غزة بكل وضوح”.

وتابع بكري: “الغزو البري سيكون في غضون أيام قليلة، هم يدركون ضرورة تلك الخطوة للتخلص من حماس، لذا فإن هناك رسالة واجبة للأمة العربية: حانت اللحظة الحاسمة، لدينا أوراق ضغط في مقدمتها النفط، لو فعلنا ذلك لعرف هؤلاء اللذين يذكروننا بأيام غياب الحضارات، فهم حيوانات بشرية، هم الغرب والأمريكان”.

وأضاف: “هناك رسالة للقائد الأعلى، الرجل الذي تحمل الكثير، حيث تطاول عليه السفهاء والخونة وتسائلوا: لماذا تنفق الأموال في المشروعات الاستراتيجية والتسليح، الآن يلتف الشعب المصري بنسبة 99% خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلينا مواصلة حالة التأييد الحتمية للرئيس السيسي في تلك الظروف”.

واختتم: “نفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر والأمة العربية، كل مصر انتفضت، كل شباب مصر في الشوارع معك، فمصر لا تنحني إلا لباريها”.