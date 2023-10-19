الأشقر: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي وندعمه في كافة القرارات

أعلن النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، تأييده ودعمه التام والمطلق، لكل ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، وكذلك ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الشعب المصري العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويعلن دعمه التام لها، ويفوضها في اتخاذ ما تراه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.

وأدان عضو مجلس الشيوخ، الأعمال الإجرامية، والانتهاكات الغاشمة، والمجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسط صمت دولي، مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

واختتم النائب عبدالمجيد الأشقر: "نثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقدر موقفه الوطني العظيم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".