تصدير 6 آلاف طن كحول من شركة السكر والصناعات التكاملية

تعاقدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، على تصدير نحو 6 آلاف طن سنويا من الكحول 99.9%.

وجاء ذلك خلال اتفاقية تعاون بين الشركة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات، ويتم استخراج هذا النوع من الكحول عبر مخلفات القصب وهو ما يعرف بالوقود الحيوي.

وعلق اللواء عصام البديوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، على هذه الاتفاقية.

وأكد أن الشركة تنتج حاليًا نحو 60 ألف طن سنويا من الكحول تركيز 96% منها 6 آلاف طن كحول مطلق.

كما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة طاقتها الانتاجية من الكحول المطلق، وذلك لتبلغ 36 ألف طن سنويا باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.

وأكد أنه تم تدشين خط انتاج الكحول المطلق في مصنع الكيماويات التابع للشركة بحجم استثمارات بلغ 14 مليون جنيه.

كما أن إنتاج الكحول المطلق يأتي في إطار توجه الحكومة للتحول نحو الطاقة الخضراء، وذلك كأحد الوسائل الرئيسية في خطط التنمية الشاملة، والتى تؤدي إلى تحسين حياة الأفراد والحد من المخاطر البيئية.