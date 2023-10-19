الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وملك الأردن يحذران من خطورة التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم على الأمن الإقليمي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ويحذرا من خطورة هذه الدعوات على الأمن الإقليمي

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مباحثات قمة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وفي السياق تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك الأردني عبدالله الثاني
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