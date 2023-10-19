“العزاوي”: حكومة السوداني تدعم جهود مصر وتدعو لوقف ترحيل اهل غزة عنها

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 03:12 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية ان العراق حكومة وشعبا، مع دعوات وقف نزيف الدم في غزة وان مشاركة السيد محمد شياع السوداني في قمة السلام التي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون دعما لمصر وقيادتها في مواجهة محاولات تهجير ابناء غزة عن مدنهم

واشار العزاوي في تصريحات صحافية لاذاعة صوت العرب ان حكومة السوداني تعمل وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية في ايصال المساعدات الانسانية الى اهلنا في غزة وايضا جهود القيادة المصرية في وقف العمليات العسكرية في غزة.

وبين العزاوي ان العراق ومصر قادران بمساعدات باقي الحكومات العربية من اجل تاكيد الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.