الأحد.. "أيام طه حسين" بمركز سينما الحضارة لإحياء ذكرى عميد الأدب العربي

ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، سلسلة ندوات تحت عنوان "أيام طه حسين"، تستمر من الأحد الموافق 22 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر، بالتعاون مع الناقدة دعاء حلمي والناقد محمد رمضان حسين، لإحياء الذكرى الـ50 لوفاة عميد الأدب العربي(1889-1973).

وتتناول الندوات الأفلام المأخوذة عن أعمال طه حسين "ظهور الإسلام، ودعاء الكروان، والحب الضائع".

كما تناقش الندوات بعض من الأعمال الدرامية التي تناولت طه حسين كمسلسل "الأيام".

تقام سلسلة الندوات في السادسة من مساء الأحد الموافق 22 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.