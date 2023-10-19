وكيل حقوق إنسان النواب: ما يحدث في فلسطين جرائم حرب

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن ما يحدث في فلسطين جرائم حرب في حق الشعب الأعزل.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: هذا العالم الظالم البربري غير العادل، والمنظمات الدولية والمواثيق أصبحت حبرا على ورق.

وأكد أبو العلا، أن حزب الإصلاح والتتنمية يعلن التفويض الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، وحماية الفلسطينين وتوصيل الغذاء والمساعدات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي أثبت صلابة الدولة المصرية، فضلا عن أنه نجح في إيقاذ القضية الفلسطينية بين كل طوائف وأبناء الشعب المصري.