السيسي وعبد الله يشددان على رفض أي محاولة للتهجير القسري لأهالي غزة إلى مصر أو الأردن

شدد الرئيس السيسي وملك الأردن على أن أية محاولة للتهجير القسري لأهالي غزة إلى مصر أو الأردن مرفوضة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي عاهل الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مباحثات قمة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وفي السياق تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.