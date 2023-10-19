كريم درويش: الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش، إن اجتماع النواب اليوم يأتي في توقيت هام، واتوجه بتحية كبيرة إلى الشعب الفلسطيني المناضل، المكافح الذي يصر على إقامة دولته على أرضه، فله كل التحية والتقدير من جموع الشعب العربي.

وأضاف: الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ومايدور في بعض المحافل الدولية هي محاولات لن ترى النور.

وأضاف: هناك تنسيق كبير وضغط كبير للغاية في اتجاه مخططات التهجير المرفوضة بشكل قاطع، والكل يتشدق بأن تلك حلول مؤقتة، ونحن نرى أن ذلك لايجب أن يتم على حساب الدولة المصرية، وأننا في هذا البلد، لدينا 9 ملايين ضيف نكن لهم كل الاحترام والإعزاز، ولكن هذا في الظروف العادية، ولكن في الأجواء الاستثنائية لهم مطلق الحرية في الاتجاه شمالا، وليس إلى الداخل المصري.

وواصل: مجلس النواب المصري بكل مكوناته واتجاهاته، نقف خلف الرئيس السيسي لأن المؤامرة كبرى، وهناك 105 ملايين مصري على الاستعداد التام للتضحية بأنفسهم للحفاظ على هذا البلد الكريم.