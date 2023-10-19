السيسي وملك الأردن يؤكدان رفض سياسة العقاب الجماعي وتهجير الفلسطينيين من غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي و عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، موقف مصر والأردن الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في قطاع غزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عاهل الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وعقدا جلسة مباحثات حول الأوضاع الراهنة.

وفي السياق، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.