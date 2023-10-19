جي بي مورجان يتوقع ارتفاع الذهب إلى 2175 دولارا للأونصة في 2024

قال خبراء بنك جي بي مورجان العالمي، إن عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي لم تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأمريكي بعد، فقد بدأت حالات التأخر في سداد القروض الاستهلاكية وإفلاس الشركات في الارتفاع، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفقا لتحليل جولد بيليون اليوم الخميس، قد تبدأ أرباح الشركات الأمريكي في التراجع خلال عام 2024 بالتزامن مع إمكانية لجوء البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة، وليس من الضروري أن يكون خفض الفائدة ناتج عن تراجع التضخم بالقرب من المستهدف ولكنه قد يكون ناتج عن تراجع معدلات النمو.

ونتيجة لهذا يرى محللو البنك، أن الوقت مناسبًا للمستثمرين لزيادة مخصصاتهم للذهب استعداداً لما قد يطرأ خلال العام القادم من تراجع في أسواق الأسهم خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويتوقع بنك جي بي مورجان، أن يبلغ متوسط أسعار الذهب الفورية حوالي 1920 دولار للأونصة في الربع الرابع من عام 2023. وتبلغ توقعاتهم للربع الأول لعام 2024 إلى 1950 دولار للأونصة، وفي الربع الثاني 2030 دولار للأونصة، وفي الربع الثالث 2100 دولار للأونصة، و2175 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع.