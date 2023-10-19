رحيل الكابتن بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي السابق

رحل عن عالمنا - منذ قليل - نجم فريق الإسماعيلي السابق كابتن بشير عبد الصمد، أحد أفضل نجوم نادي الإسماعيلي في جيل التسعينيات والذي ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات مع نادي الإسماعيلي.

ورغم أن عبدالصمد لم يرتدي تيشيرت الأهلي والزمالك، إلا أنه كان ضمن القائمة الدولية للمنتخب الوطنى في كثير من البطولات والتجمعات الرسمية في التسعينيات.

وبشير عبد الصمد أحد اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1994 في تونس تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب طه إسماعيل إذ شارك في ثلاث مباريات وسجل هدفين للفراعنة.

وحصد نجم الدراويش الراحل لقب هداف الدوري موسم 1993، 1994 برصيد 13 هدفا.