تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 31.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.473 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.26%، ليغلق عند مستوى 21,616.6 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.01%، ليغلق عند مستوى 5,945.97 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.42% ليغلق عند 26,470.06 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.21%، ليغلق عند مستوى 9,048.24 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 3,919.11 نقطة، كما صعد المؤشر EGX SP. بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 3,503.07 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 22.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 53.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 757.3 مليون سهم، من خلال 110.9 ألف صفقة منفذة.