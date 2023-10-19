مفوضًا السيسي.. على جمعة في رسالة للجيش المصري: كُتب عليكم القتال

وجه الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عدد من الرسائل خلال كلمته في الجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب، اليوم الخميس، حول تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال جمعة، في البداية أوجه رسالة إلى المرأة الفلسطينية.. أنتِ من أهل الجنة، فكل الشهداء يأخذون بأيدى أمهاتهم للجنة".

وتابع جمعة: "أما رسالتي إلى الجيش المصرى الذى بشره الرسول أنه فى رباط إلى يوم الدين هم وأهلهم، من المكونات التى تكون نفسيتنا، كتب عليكم القتال وعسى أن تكرهوا شئ وهو خير لكم".

وأضاف: "ورسالتي عن الحكومة الاسرائيلية هي.. يبدو أن الكيان الإسرائيلى قد شاخ وقد جاء وقت الزوال والرحيل، أصابكم شئ من الزهايمر لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون".

وأضاف: “أمام رسالتي إلى هذا العالم أريد أن أسمع لواحد منكم ما الفرق بين ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينيين وما فعله هتلر من إبادة جماعية وفساد فى الأروطغيان”.



وختم الدكتور علي جمعة حديثه قائلا: “أفوض الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى والوقوف صفا واحدا دفاعا عن القضية الفلسطينية”.