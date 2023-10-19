مشاركة دولية واسعة في قمة مصر للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشفت مصادر رفيعة المستوي، عن مشاركة واسعة في قمة مصر الدولية للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأكد مشاركة قادة الإمارات والسعودية والكويت والعراق وإيطاليا وقطر وتركيا واليونان وفلسطين وقبرص وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وفي السياق، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.