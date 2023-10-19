السبت المقبل.. 42 دول عربية وإسلامية وآسيوية بالبث المشترك لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي مع الفلسطيني

ينطلق السبت المقبل، البث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والنقل الحي والبث المباشر من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

ووافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني.

وستنضم القنوات والإذاعات مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني ، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسئولين ، وعلى رأسها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وعدد من المسئولين عن البث الإذاعي والتليفزيوني.

ويذكر أنه تم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف ، علي تخصيص يوم السبت المقبل ٢١ اكتوبر الجاري، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الإنتهاكات الخطيرة للعدوان الاسرائيلي.

كما يقوم التليفزيون الفلسطيني من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كافة المناطق الفلسطينية ونقلها علي الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.