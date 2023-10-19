علاء عابد: فخورون بقرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالأمن القومي المصري وأيضا الخاصة بما يحدث في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني نحن نؤيدها وبكل قوة نؤمن بالقرارات التى إتخذها الرئيس و نقف جميعا صفا واحدا خلفه.

وأضاف النائب علاء عابد في كلمته أمام الجلسة الطارئة اليوم ، الحقيقة اننا اليوم كأعضاء مجلس نواب الشعب المصري نؤكد أن ما يحدث مع الشعب الفلسطيني هو محاولة تهجير قسري ،والإعتداءات التى وقعت على المدنيين هي جرائم حرب طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا طبقا لاتفاقيات جنيف الأربعة ، وأيضا طبقا للمحكمة الجنائية الدولية ويجب أن يقدم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمات العاجلة لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وطالب النائب علاء عابد ،المجتمع الدولي طبقًا للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الرابعه، وتفعيلًا لالياتها بارسال اللجنه الدائمه لتقصي الحقائق الي غزة.

للتحقيق في جرائم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينين العزل والحصار علي المدنيين وقصف المستشفي الاهلي المعمداني وقتل ٥٠٠ مريض لتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأنها جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.

وقال عابد، إن التهجير إذا لجأت إليه إسرائيل بهذا الشكل فسيكون عواقبه وخيمة، لن يقبله الشعب المصري، ولن تقبله المؤسسات المصرية ولن تقبله القيادة السياسية، وأن الهدف المصري الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير أهالي غزة والضفة، وحق الشعب الفلسطيني فى أرضهم، وكما قال الرئيس السيسي: كيف ندافع عن أرض بدون شعب؟.

وأكد عابد أن هناك تكامل الأهداف الفلسطينية المصرية الفلسطينية وليس تعارضها لنصرة الحق والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ، لا تنازل عن حدود فلسطين قبل 67 وعاصمتها القدس الشرقية ، هدفنا الذي نسعى إليه وسنظل نسعى إليه "علم فلسطين أصبح رمزا للصمود أطفال ونساء فلسطين رمز للصمود".



وأكد النائب علاء عابد ، أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 ، هو ما نسعى إليه وما سنتحدث عنه ولن يستطيع الكيان الصهيوني بإستخدام الأسلحة أن يكتسب أرض هذه الأرض لن تسقط بالتقادم نحن نقول للشعب الفلسطيني اصبروا وصابروا ورابطوا والشعب المصري معاكم ، لقد نزل الملايين من أبناء الشعب المصري إلى الميادين ليؤكدوا موقفهم المساند والداعم للشعب الفلسطيني وأكدوا أنهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرارات هامة هذه القرارات الهامة والتحركات التى قام بها خلال الأيام الماضية من أجل الأمن القومي المصري ، ومن أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ،ونقول للشعب المصري شكرا على موقفك النبيل منذ 48 ، وإحنا مع القضية الفلسطينية ولن نتخلى عنها ونساند الشعب الفلسطيني ، وهو صاحب الأرض والسيادة على أراضيها.