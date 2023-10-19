سليمان وهدان: المعارضة المصرية تفوض السيسي لاتخاذ كافة تدابير حفظ الأمن القومي

وجه النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، رسالة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "نحن في المعارضة خلف الرئيس السيسي ونفوضه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري، والحفاظ علي القضية الفلسطينية التي قدمت لها مصر 250 ألف شهيد وجريح.

وأضاف وهدان في كلمته في الجلسة الطارئة، اليوم الخميس، أن ما حدث في مستشفي المعمداني إضافه الي سجل مذابح وإجرام الاحتلال من مذبحة مدرسة بحر البقر ثم الأبرياء والمرضى في مستشفى المعمداني، ثم يأتي رئيس أمريكا ويريد أن يعبث بعقول العالم.

وتابع وهدان: “على الجميع ان يفيق بان خطه التهجير في 48 لن تعود لأن العرب ليسوا العرب في 48 ومصر ليست مصر في 48 فلديها قائد شجاع قادر على الدفاع عن وطنه، فمصر دولة لها سيادة، تملك كلمتها وقوتها”