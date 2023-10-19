مركز الملك سلمان يبحث مع "الأونروا" سرعة إدخال المساعدات إلى غزة

التقى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.

وتم خلال اللقاء -وفقا لقناة الإخبارية السعودية- مناقشة أهمية فتح المعابر الإنسانية وسرعة إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين العزل في غزة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثمن لازاريني دعم المملكة العربية السعودية للأونروا والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوها بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.