أبكى الملايين .. قصة الطفل الفلسطيني المصاب بالهلع في مجزرة المعمداني

تسبب فيديو لطفل فلسطيني مصاب بالهلع والفزع في مستشفى المعمداني بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يستطع الطفل التعبير عن مشاعره بأي كلمات حتى احتضنه أحد الأطباء وهو ينهمر في البكاء.

وأثار الفيديو غضب الملايين، وتم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعبير الناس عن تعاطفهم مع الطفل وصدمته وخوفه.

وتاصلت بلوجر فلسطينية تُدعى سهام شعبان مع مصور الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي، الذي تبين أنه يدعى عبدالله العطار.

نص محادثة البلوجر سهام شعبان



ونشرت البلوجر سهام نص محادثة بينها وبين المصور الفلسطيني تطمئن فيها على الطفل الذي أثار تعاطف العالم، ليجيبها المصور أنه بألف خير وأوصله إلى أهله، موضحة أن هذا الخبر أفرحها كثيرًا لتأثرها الشديد بالطفل، ووجهت التحية للمصور، قائلة إن هذا يعد خبرًا مفرحًا وسط زحام الأخبار المؤسفة التي نعيشها بسبب قصف غزة.