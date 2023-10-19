بسبب دعمه لغزة.. بنزيما يرد على منتقديه

يعتزم النجم الفرنسى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودى الحالى، تقديم إدانة ضد وزير الدخلية الفرنسى، بعد اتهامه له بالانضمام للاخوان المسلمين، وذلك بعدما أعلن دعمه لضحايا غزة.

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، للعديد من الانتقادات والهجمات في فرنسا، بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل.

ورد بنزيما بقوة عبر محاميه على اتهامه من قبل وزير الداخلية الفرنسي، جيرال دارمانين، بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".

حيث صرح هيوز فيجييه، محامي بنزيما في تصريح نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "هذا غير صحيح، لم تكن له أدنى علاقة مع هذه المنظمة، مؤكدا أنهم يدرسون إدانة وزير الداخلية".

وكان وزير الداخلية الفرنسى، قد قال إن بنزيما "لديه صلات، يعرفها الجميع، وهي سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان".

وذكر محامى بنزيما أنه موكله تعرض للتشهير، مضيفا "نفكر في بدء مقاضاة هذا الوزير تطبيقا، على سبيل المثال، لقانون التلاعب بالمعلومات، الذي تقدره حكومتنا، والتشهير أو حتى الإهانة العلنية، لأن هذا الارتباط غير موجود مع جماعة الإخوان المسلمين، كما يقول. ومع ذلك، فهو سيئ السمعة، ومن الواضح أنه تم تقديمه على أنه مهين".



وأكمل المحامي: "من غير المقبول أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون للقيام بشيء من باب الانتهازية البحتة".



وأكد فيجييه أيضا أن بنزيما يستعد لتقديم قضية ضد ثلاثة مسؤولين فرنسيين آخرين، وهم عضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو، وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو اللذين قالا إن اللاعب الدولي الفرنسي السابق متواطئ مع حركة "حماس" الفلسطينية، والنائبة البرلمانية فاليري بوايي التي طلبت بشكل رسمي سحب الجنسية من بنزيما وتجريده من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بسبب دعمه لفلسطين.