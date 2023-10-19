الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدوما الروسي يناشد برلمانات العالم لوقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط

الدوما الروسي
الدوما الروسي
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اعتمد مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس مشروع نداء يناشد فيه برلمانات العالم والأمم المتحدة لوقف سفك الدماء والتصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط. 

وجاء في مشروع النداء" أن نواب مجلس الدوما يتوجهون إلى الأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بنداء لاتخاذ كافة التدابير الممكنة فورًا من أجل الوقف العاجل لإراقة الدماء وتصعيد العنف ضد المدنيين خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في الشرق الأوسط ".

وأضاف البيان" أن الضربة الصاروخية التي تعرض لها المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر الجاري والتي قضى بسببها مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، شاهد على حجم المأساة التي تتكشف حاليا ".

 

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الدوما الروسي الشرق الأوسط الكارثة الإنسانية
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