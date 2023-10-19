محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمقر قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بطور سيناء، اجتماعاً لجميع للجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في اطار الوقوف علي الاستعداد للانتخابات اولا باول.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع علي التأكيد علي جميع الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقارالانتخابية، ووجه بفتح غرفة العمليات بجميع المدن والمديريات وربطها مع الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء، وشرم الشيخ، وتوفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كافة التدابيراللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء باصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

كما شدد المحافظ علي ضرورة اتخاذ ادارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

حضرالاجتماع اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات المعنية في إجراء الانتخابات الرئاسية.

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