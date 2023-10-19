محافظ جنوب سيناء يستقبل أسرة الشهيد "محمود ناجي العواد"

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أسرة الشهيد محمود ناجي العواد، بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. وحرص المحافظ خلال اللقاء علي الاطمئنان علي اوضاعهم، ومعرفة اية طلبات لهم لتلبيتها.

وقدمت الأسرة التحية والتقدير والاحترام لمحافظ جنوب سيناء لحرصه المستمر علي لقائهم ودوام السؤال والاطمئنان عن أحوالهم.

كان الشهيد البطل الملازم أول محمود ناجى العواد، ابن محافظة جنوب سيناء، قد استشهد في فبراير عام 2018 أثناء أدائه واجب الوطن بشمال سيناء ضمن العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب.

كما استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عددًا من مواطني المحافظة، وذلك في اطار حرصه علي التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة متطلباتهم علي أرض الواقع.

واستمع المحافظ لمشكلاتهم ولبي العديد من تلك الرغبات في اطار تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشكلاتهم.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

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