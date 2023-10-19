صدمة جديدة في الاتحاد السكندري قبل موقعة بلدية المحلة في الدوري

تلقى طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، صدمة جديدة بعد إصابة مابولولو خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وعدم إمكانية مشاركته مع الفريق في مباراة بلدية المحلة، في الجولة المقبلة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وخضع اللاعب لإجراء أشعة على العضلة الخلفيه لتحديد إصابته، والوقوف على مدة غيابه عن الملاعب .

والجدير بالذكر أن مابولولو أحد أهم عناصر الاتحاد السكندري الأساسية لزعيم الثغر، والذي يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى فى تسجيل الأهداف مع الاتحاد السكندري .

وتواجد اللاعب رفقة منتخب بلاده أنجولا، في فترة التوقف الدولي التابع لأجندة "فيفا" شارك اللاعب مع منتخب بلاده فى ودتين خلال فتره التوقف الدولى.

وخاض منتخب أنجولا وديتيه ضد موزمبيق وتعادل معه 1 - 1 ، في حين تعادل سلبيًا مع الكونغو .