الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وكيل النواب: تحركات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تهدف إلى إعلاء الحق

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب
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قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن المجلس يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غـزة، معربًا عن تأييده تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف سعد الدين، في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، أن تحركات الرئيس السيسي، السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية تهدف إلى إعلاء الحق.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه منحدرًا له تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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قصف الاحتلال الإسرائيلى وكيل مجلس النواب الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب القضية الفلسطينية
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