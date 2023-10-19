وكيل النواب: تحركات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تهدف إلى إعلاء الحق

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن المجلس يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في قطاع غـزة، معربًا عن تأييده تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف سعد الدين، في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، أن تحركات الرئيس السيسي، السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية تهدف إلى إعلاء الحق.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه منحدرًا له تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.