الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين سرقا مهمات كهرباء من أعمدة الإنارة بالمنيا

كشف ملابسات ما تبلغ
كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن #المنيا من
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كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مدير إدارى بإحدى شركات الكابلات الكهربائية) بقيام شخصين مجهولان بسرقة أجزاء من أعمدة إنارة خاصة بالشركة عمله والمسئولة عن عملية إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بإحدى القرى بدائرة المركز ، وتحميلها على دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية".

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز)

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (أجزاء من الأعمدة المُشار إليها - دراجة نارية "تروسيكل" - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.. وأضافا بسابقة إرتكابهما واقعتين #سرقة بذات الأسلوب بدائرة مركزى شرطة "بنى مزار - مطاى" وقيامهما بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميل لهما سيىء النية (تاجر خردة - مُقيم بدائرة المركز)"تم ضبطه" ، وعثر بالمخزن الخاص به على المسروقات وهى عبارة عن (19 حامل حديدى - 12 لفة سلك ألمونيوم وزنوا 500 كيلو جرام - لفة سلك نحاس وزنت 25 كيلو جرام- عدد 2 كشاف إنارة ليزر - عدد 15 قطعة من أجزاء أعمدة الإنارة - عدد 25 حامل كشافات إنارة) ، وبمواجهته أيد ما جاء بإعترافات المتهمان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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