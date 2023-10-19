ميقاتى يترأس اجتماعا لبحث خطة الطوارئ الأممية لمواكبة التطورات الراهنة بلبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا قبل اليوم لبحث خطة الطوارئ التي أعدتها الأمم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وإنسانيا وصحيا واجتماعيا، إضافة إلى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.

حضر الاجتماع منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، بمشاركة وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي والصحة العامة فراس أبيض والإعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومسؤولو الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.

وتقرر أن يعقد اجتماع تقني غدا يضم مندوبين عن الوزارات المختصة وهيئات الأمم المتحدة لوصل خطة العمل النهائية.