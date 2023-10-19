بوتين: منع مشاركة الرياضيين الروس فى المسابقات الدولية يعد تمييزًا عرقيًا

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحظر المفروض على مشاركة الرياضيين الروس في المسابقات الدولية بأنه تمييز عرقي ضد بلاده.

وقال الرئيس الروسي، خلال كلمة في منتدى "روسيا قوة رياضية"، اليوم الخميس:"بفضل بعض قادة اللجنة الأولمبية الدولية الحديثة، علمنا أن الدعوة إلى الألعاب هي ليست حقًا غير مشروط لأفضل الرياضيين، بل نوع من الامتياز يتم الحصول عليه من خلال مواقف سياسية لا علاقة لها بالرياضة على الإطلاق" حسب قوله.

وأضاف بوتين:" أن الألعاب الرياضية نفسها يمكن أن تستخدم كأداة للضغط السياسي ضد أشخاص لا علاقة لهم بالسياسة، وهذا تمييز عرقي ضد الروس".