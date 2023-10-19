رئيس "تضامن النواب": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون وتتنافي مع الاتفاقيات الدولية

أعرب عبد الهادي القصبي، رئيس تضامن النواب، عن غضبه من العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: إن الاحتلال والاستيطان والتهجير وقتل النساء والأطفال والشيوخ باطل".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون وتتنافي مع الاتفاقيات الدولية وجنيف وجميع القيم الأخلاقية والإنسانية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل زرعت كنبت شيطاني في أرض عربية فلسطينية طاهرة خلقت للسلام ومارأت يوما سلاما".

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.