عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، إثر قصف صاروخي من طائرات حربية إسرائيلية على منازل وأبراج سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طيران الاحتلال شن غارة على منزل في منطقة السكة شرق مخيم جباليا، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، وما زال عدد من المصابين تحت الركام، ويحاول المسعفون ورجال الإنقاذ والمواطنون انتشالهم.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا شمال القطاع، كما استُشهد عدد آخر في قصف منزل في حي الشجاعية، وآخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي منزلين أحدهما في شارع السقيلة، والآخر في خان يونس ومخيمها جنوب القطاع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل على رؤوس ساكنيه، في خربة العدس بمدينة رفح، فيما استُشهد آخرون جراء قصف طائرة حربية لمنزل مأهول في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأشاروا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد عدد ممن تواجدوا بداخله، كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف على شمال غرب مدينة غزة، وقُصف منزل في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد من الموجودين بداخله وإصابة آخرين.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج الأندلس، المكون من 14 طابقا في منطقة كرامة شمال غرب غزة، إضافة إلى 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء جنوبا.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه وبوارجه ومدفعيته قصفها لمنازل المواطنين الفلسطينيين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية.

وعلى صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قواته رصدت إطلاق قذيفتين مضادتين للدبابات باتجاه مستوطنة"المنارة" بالقرب من منطقة السياج الأمني بين إسرائيل ولبنان وأن يرد على النيران.

ونسبت صحيفة يديعوت آحرونوت إلى الجيش قوله في بيان إن فصائل المقاومة الفلسطينية عاودت إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل والمناطق الحدودية مع القطاع بعد توقف في إطلاق الصواريخ استمر 15 ساعة.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في عسقلان ومُستوطنتي زيكيم وكارميه.