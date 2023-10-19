الصحة الفلسطينية: 3569 شهيدًا و13200 مصاب في عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 69.

‎وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف قصف على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة لخطورة الأوضاع الميدانية، وفي ظل حصار خانق على القطاع وقطع لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.