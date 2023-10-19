"هي تستطيع" تختتم فعاليات "هن رائدات" لدعم وزيادة فرص عملهم في مناخ مناسب

اختتمت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، برئاسة الدكتورة دعاء زهران، فعاليات الورشة التدريبية “هن رائدات”، بمشاركة عدد من القيادات النسائية ، وذلك في اطار سعي مؤسسة هي تستطيع للتنمية لزيادة مهارات وخبرات السيدات لزيادة فرص عملهم في مناخ مناسب وملائم لهن.

وشهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار أربعة أيام تضمنت التدريب علي آليات ريادة الأعمال، وتمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة، الاستراتيجية الشخصية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة دعاء زهران، أن بروز المرأة وريادة الأعمال في الآونة الأخيرة وفي مختلف مجالات العمل، أحدث ثورة بين القوى العاملة؛ فبدلاً من الوقوف بانتظار ظهور الفرص، خلقت المرأة الفرص بنفسها، مشيرة الي أن تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اليوم، وبشكل خاص الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، دوراً مهماً في تسريع نمو الأعمال التجارية.

وأضافت "زهران"، أن مهام المؤسسة تتمحور بشكل رئيسي حول دعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاقتصادي للدولة المصرية من خلال التأثير على السياسات والتبادل المعرفي والمبادرات الرائدة، مضيفة أن المسؤولية تقع ليس فقط على عاتق الحكومات، ولكن أيضا على عاتق المشرعين في مجالس النواب لسن تشريعات جديدة لدعم الابتكار، إضافة إلى المجتمع المدني وشركات الابتكار الخاص.

وفي الختام قامت الدكتورة دعاء زهران، رئيس المؤسسة تسليم شهادات اجتياز الورشة التدريبة لعدد من القيادات النسائية الفاعلة بالمجتمع.