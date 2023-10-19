تقرير| الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جميع الجرائم الدولية المحرمة في غزة (فيديو)

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرًا بعنوان “لأول مرة في التاريخ.. الاحـتلال الإسرائيلي ينفذ جميع الجرائم الدولية في غزة”.

وأكدت التقرير، أنه لأول مرة في التاريخ نفذ الاحتلال الإسرائيلي جميع الجرائم المحرمة دوليًا خلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر بقتله لمدنيين عزل واستهدف منشآت صحية ومنع المساعدات الإنسانية من الدخول وفرض حصار كامل على ما يقرب من مليونين ونص المليون فلسطيني في غزة، وهو لم يحدث من قبل.

وتابع التقرير: "جريمة حرب مكتملة الأركان نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، بقصف مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته المئات من الشهداء والمصابين”.

جرائم الاحتلال فرضت تساؤلات حول صمت المحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي تحدث في قطاع غزة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث بحق المدنيين، وسط حديث عن دعم مباشر وغير مباشر تتلقاه تل أبيب من دول الغرب الذي كان خير داعم لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويرتكب جيش الاحتلال جرائم حرب بشكل ممنهج ضد المدنيين في قطاع غزة تنتهك بصورة صارخة أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل صمت دوليا يرتقي إلى شراكة مباشرة مع دولة الاحتلال لتنفيذ الجرائم التي ترتكب بحق سكان عزل في قطاع غزة المحاصر.