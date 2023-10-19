أبوالعينين: "أوجه حديثي إلى العالم.. استيقظوا.. ولا بد أن يرحل الاحتلال"

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا أمام منعطف خطير بالنظر إلى ما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، فنحن أمام دولة محتلة منذ 75 عامًا، ورغم ذلك لم تتمكن زعزعة الإرادة الفلسطينية.

وأضاف أبوالعيين، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس: “أوجه حديثي إلى العالم، استيقظوا، ولا بد أن يرحل الاحتلال”.

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.