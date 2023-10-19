الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبوالعينين: "أوجه حديثي إلى العالم.. استيقظوا.. ولا بد أن يرحل الاحتلال"

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين
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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا أمام منعطف خطير بالنظر إلى ما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، فنحن أمام دولة محتلة منذ 75 عامًا، ورغم ذلك لم تتمكن زعزعة الإرادة الفلسطينية.

وأضاف أبوالعيين، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس: “أوجه حديثي إلى العالم، استيقظوا، ولا بد أن يرحل الاحتلال”.

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

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النائب محمد أبوالعينين مجلس النواب الجلسة الطارئة لمجلس النواب قطاع غزة
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