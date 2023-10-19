رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء تنفيذ برنامج نظم معلومات الطلاب الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء تنفيذ برنامج نظم معلومات الطلاب الجديد الذي يهدف إلى تحسين وتطوير إدارة الطلاب وتسهيل العمليات الأكاديمية، وذلك من خلال وحدة إنتاج وتطوير البرمجيات بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالوحدة والتى قامت بمجهود كبير فى هذا المشروع، مؤكدا أن الجامعة ستستمر في دعم التكنولوجيا وتطوير الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب وتعزيز التميز الأكاديمي، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه فريق العمل بوحدة إنتاج البرمجيات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تفاني وجهود منسوبي الجامعة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين تجربة الطلاب وتيسير إجراءات التسجيل والمتابعة الأكاديمية، مما يعزز مستوى الجودة والكفاءة العامة للجامعة.

من جانبه، اكد الدكتور فهد كمال الشريف، مدير وحدة إنتاج وتطوير البرمجيات، أن تنفيذ برنامج نظم معلومات الطلاب يعتبر إنجازًا مهمًا، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل منتجًا منافسًا للعديد من المنتجات المماثلة في السوق، نظرًا للمزايا الفريدة والوظائف المتقدمة التي يقدمها، موجها الشكر إلى الدكتور منصور حسن لدعمه الكامل والمستمر للوحدة وفريق العمل بها.