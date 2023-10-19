وكيل النواب: مصر دولة مستقلة والشعب خرج بالملايين لرفض المساس بالوطن

قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تواجه منحدرا له تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأضاف وكيل النواب خلال فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة والشعب اذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول المساس بسيادته سيخرج بالملايين لرفض تلك المحاولات.

وكانت فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، قد انطلقت منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.