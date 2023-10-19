نواب البرلمان يرتدون الشال الفلسطيني خلال الجلسة الطارئة حول أحداث غزة

حرص أعضاء مجلس النواب، على ارتداء وشاح علم فلسطين، والشال الفلسطيني، في رسالة تضامن ومساندة ودعم للشعب الفلسطيني الشقيق، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وبدأ مجلس النواب، جلسته العامة الطارئة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين، بالوقوف دقيقة حداد ترحما على شهداء فلسطين.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، في بداية أعمال الجلسة، أنه كان من المفترض أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة، إلا أن ظروف مشاركته في مؤتمر بالعراق، أخر وصوله.

وأعلن وكيل مجلس النواب، أن أعضاء المجلس، يؤيدون كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم فلسطين، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

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