غدا.. انطلاق بطولة كأس الاتحاد الثانية لكرة السرعة بالإسماعيلية

تنطلق غدا بطولة كأس الاتحاد الثانيه لكرة السرعة للناشئين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، حيث تقام البطولة في الصالة المغطاة بالإسماعيلية يوم الجمعة والسبت المقبلين وذلك بمشاركة 18 هيئة رياضية تابعة للاتحاد وأكثر من 350 لاعبا ولاعبة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تنافس كبير بين هذه الهيئات والأندية وخاصة من الرواد والقناة وهليوبلس والزهور ودسوق .

ومن جانبه أكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة أن الاتحاد يسير بخطى ثابته نحو انتشار اللعبه داخل وخارج مصر بصوره كبيرة، مشيرا ان اهداف الاتحاد الاساسيه هي ادخال اللعبه في العديد من الهيئات والانديه الكبرى .

واضاف الخطيب ان الاتحاد على صدد اقامه بطولات كثيره خلال الفتره القادمه لتأهيل اللاعبين للبطولات الدولية القادمة.

يأتى هذا فى الوقت الذى اعلن فيه مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

كما اعلن الخطيب ان الاتحاد بكل قطاعاته الإدارية والرياضية وجمعيته العمومية رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة .

وأبدي اتحاد كرة السرعة أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وطالب الخطيب المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصًة أن آثار التدمير والقتل للأبرياء على أرض الواقع والتي كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه دون وازع من ضمير أو أخلاق .