لظروف سفر جبالي.. وكيل البرلمان يترأس الجلسة الطارئة حول أحداث غزة

بدأ مجلس النواب، جلسته العامة الطارئة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين، بالوقوف دقيقة حداد ترحما على شهداء فلسطين.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، في بداية أعمال الجلسة، أنه كان من المفترض أن يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة، إلا أن ظروف مشاركته في مؤتمر بالعراق، أخر وصوله.

وحرص أعضاء مجلس النواب، على ارتداء وشاح علم فلسطين، والشال الفلسطيني، إعلانا مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات الإسرائلية.

وأعلن وكيل مجلس النواب، أن أعضاء المجلس، يؤيدون كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم فلسطين، والحفاظ على الأمن القومي المصري.