الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تقدم استقالتها احتجاجًا على دعم واشنطن لإسرائيل

لارا فريدمان المسؤولة
لارا فريدمان المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية
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أفادت وكالة فلسطين الرسمية، بتقديم لارا فريدمان، المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها احتجاجًا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتنضم إلى مدير الشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة جوش بول، الذي استقال في وقتٍ سابق للسبب ذاته.

وتعتبر "فريدمان" رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، مرجع في السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بالصراع "الإسرائيلي - العربي الفلسطيني".

وفي وقتٍ سابق، أعلن جوش بول، أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، واصفًا رد الإدارة الأمريكية بأنه "فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري".

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لارا فريدمان الخارجية الأمريكية العدوان الإسرائيلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الصراع الإسرائيلي - العربي الفلسطيني
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