الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مش هنسلم مش هنبيع مش هنوافق على التطبيع".. مسيرة حاشدة لطلاب جامعة الزقازيق

مسيرة طلاب جامعة
مسيرة طلاب جامعة الزقازيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم الآلاف من طلاب جامعة الزقازيق مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرارته الشجاعة لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم علي غزة وعدم تهجريهم مما يؤدي لموت القضية الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للرئيس ومنددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأشقاء. 
 

جابت المسيرة الحرم الجامعي واستقرت امام مبني رئيس الجامعة مؤكدين دعمهم  للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتين  الي أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وثمن طلاب الجامعة مطالبة الرئيس السبسي لجميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية و الفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب ب"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وأحنا معاك" يافلسطين "يافلسطين احنا معاكي يافلسطين"، "غزة غزة أرض العزة"، “مش هنسلم مش هنبيع مش هنوافق عبي التطبيع”.

٢٠٢٣١٠١٩_١٣٢٩٢٧
٢٠٢٣١٠١٩_١٣٢٩٢٧
٢٠٢٣١٠١٩_١٣٢٩٢٩
٢٠٢٣١٠١٩_١٣٢٩٢٩

٢٠٢٣١٠١٩_١٣٣٤١٤
٢٠٢٣١٠١٩_١٣٣٤١٤
ads
الاحتلال الإسرائيل التطبيع الاحتلال الإسرائيلي الحرم الجامعي الرئيس عبدالفتاح السيسي
ads