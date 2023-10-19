تدريبات منفردة لرباعي الزمالك استعدادا لسموحة بالدوري

خاض عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية.

وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.

بينما أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق.

وحرص الجزيري على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.