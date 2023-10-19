بعد تحقيق 135 مليون مشاهدة.. نجوم الفن يتفاعلون مع الظهور الأحدث لمحمد صلاح

تصدر نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح الترند بعد أن خرج عن صمته من خلال فيديو مصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، مساندًا الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال والذي تخطى ال١٣٥ مليون مشاهدة تقريبا منذ طرحه أمس الأربعاء عبر المنصات فيس بوك وانستجرام وإكس.

وطالب صلاح خلال الفيديو بتوقف المجازر وتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني، وقال أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود.

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نجوم الفن يتفاعلون مع محمد صلاح بعد ظهوره الأخير في دعم القضية الفلسطينية

وتفاعل عدد من نجوم الوسط الفني مع فيديو محمد صلاح في دعم القضية الفلسطينية منهم الفنان أحمد جمال سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا: "شايف ناس عماله تقول لـ محمد صلاح أنت إيه اللي خلاك تتكلم ومالك أنت مخطوف ولا ايه وحاجات كده مستفزة اوي بجد، محمد صلاح مش خريج AUC فا معلش مبيعرفش يتكلم انجليزي بطلاقة وواضح إنه بيقرأ من حاجة قدامه و ده برضو صعب عليه لانه مش متمرن على ده".



كما تابع: "بس محمد صلاح الفيديو بتاعه لحد دلوقتي بس جايب 2,2 مليون مشاهدة و 88 ألف شير على فيسبوك و 77,7 مليون مشاهدة على تويتر وبيوصل للعالم كله، حضرتك بقا وصلت لمين يا فندم في العالم وهل حضرتك مؤثر زيه و هتقدر توصل للعالم كله وتوصل كلامك و القضية".

وأضاف سعيد: "لو الاجابة لا يبقى ارجوك اعمل شير وانت ساكت ومتتكلمش تاني عشان هو عمل اللي حضرتك مش هتعرف تعمله وربنا حطه في المكانه دي في الوقت ده عشان يوصل الكلام ده بالشكل ده، ارجوكم ارجوكم ارجوكم خليكم في حالكم ولو عندك كلمة طيبة قولها او اسكت يا سيدي مش هيحصلك حاجة".

وكتب الشاعر خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "في ناس مش زعلانين على غزة قد ما زعلانين أن صلاح اتكلم وقال أنقذوا غزة، الفيديو طلع تريند في اغلب دول العالم و داخل على 100 مليون مشاهدة".

ودعم عدد كبير من نجوم الفن اللاعب محمد صلاح من خلال الاعجاب والتعليقات بعد تداول الفيديو ومن أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، علي ربيع، كارولين عزمي، مروة ناجي، محمد شاهين، نهى عابدين، و شيماء سيف".

وانتقد بعض من نجوم الوسط الفني محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول مثل الفنان حازم إيهاب حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وعلق: "الفيديو بتاعك يا صلاح مالوش لازمة، إيه فكرته، بتقول كل الدم حرام، مفهمتش أنت مع مين وعايز تضمن إيه".

وأضاف: "فيه قضية وناس بتموت يا جدع، ما اللاعيبة كلها اتكلمت، وانت حققت أرقام محدش حققها فخايف على إيه، أنت كنت صوتنا".

https://www.instagram.com/tv/Cyj3gzjIvHS/?igshid=M2MyMzgzODVlNw==

وعلق أيضًا المخرج كريم العدل قائلًا: "مكناش عايزينك تشجب وتدين وعموما شكر الله سعيكم ومتقولش حاجة تاني".